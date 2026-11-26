Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan F.Bahçe, Avrupa'da ise bambaşka bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertliler bu sezon önceliğini lig olarak açıklasa da alınan sonuçlar bunun tam tersini gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Liverpool'u deviren sarı- lacivertliler dün ise Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i devirerek büyük bir adım attı. Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, ilk yarıda Vedat Muriç ile gol atsa da VAR'a takıldı.

2 MAÇLIK SERİ YAKALADI

İkinci yarıda da baskısını sürdüren temsilcimiz aradığı golü bulmakta gecikmedi. Sağdan Mason Greenwood'un şutunda kaleciden seken topu iyi takip eden Muriç, topu boş filelere gönderdi. Ardından ikinci gol için de bastıran Sarı Kanarya, Shakhtar Donetsk savunmasını geçemedi. Ancak skoru korumayı başaran Fenerbahçe, 3 puanı hanesine yazdırarak Avrupa'da 2'de 2 yaptı. Puanını 8'e yükselten sarı-lacivertliler 16. sıraya yükselerek play-off yolunda büyük bir avantaj elde etti.

20 BİN TARAFTAR TRİBÜNE AKIN ETTİ

F.Bahçeli taraftarlar Shakhtar Donetsk maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Ukrayna'daki savaş yüzünden İngiltere'de oynanan karşılaşmada yaklaşık 20 bin Türk taraftar tribündeydi.

GREENWOOD BU KEZ ORTAYA GEÇTİ

Sarı-lacivertli takımın İngiliz yıldızı Mason Greenwood, ülkesinde oynanan karşılaşmada farklı bir pozisyona geçti. Teknik direktör Emre Belözoğlu, İngiliz yıldızı ilk yarıda 10 numarada oynattı.

SHAKHTAR'A KARŞI SÜRPRİZ BİR KADRO

F.Bahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son oynanan Kocaelispor mücadelesine göre kadroda 4 değişikliğe gitti. Levent Mercan, Guendouzi, İrfan Can Kahveci ve Lukaku'nun yerlerine Archie Brown, Kante, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriç sahaya ilk 11'de adım attı.

'FENERBAHÇE'Yİ KUTLARIM'

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmanın ardından F.Bahçe'yi tebrik etti. Arda Turan, "Kazanmışlarsa bizden daha iyi iş yapmışlardır demektir. Emre Hoca'ya hayırlı olsun. Oyuncularımla ne yaşadığımı söylüyorum. U21, U20 seviyesindeler. Öğrenmeleri gereken birçok iş var. Biz bu mağlubiyetleri yönetecek cesaretteyiz. İyi oynamadık. Bu kadar top kaybına can dayanmaz. Pes etmeyeceğiz. Daha iyi olacağız. Emre Ağabey adına tüm kalbimle tebriklerimi iletiyorum, gönülden sarılıyorum ona. Bundan sonrası için ona başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.