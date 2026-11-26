İlk yarıda Kerem'in ortasında Vedat Muriç ile bulduğumuz gol, VAR kontrolü ile geçersiz sayıldı. Pozisyon orta sahada olsaydı faul verilir miydi? Hakem Michael Oliver kararının arkasında durup golü geçerli sayabilirdi. Bana göre gri bir pozisyon. Ben gole daha yakınım. İlk yarıda Greenwood ile gole çok yaklaştık. Kaleci Riznyk iyi bir kurtarış yaptı. İlk yarının son bölümünde Oğuz Aydın'la net bir gol pozisyonundan yararlanamadık. Oğuz'un sert ve etkili vuruşunda yine kaleci Riznyk müthiş bir refleksle topu kornere çeldi.