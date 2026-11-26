Spor yazarlarından Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı yorumları! "Bu adam varken Lukaku'ya gerek yok"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, İngiltere'de karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin performansını Fotomaç Gazetesi yazarları mercek altına aldı. İşte Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçının ardından yapılan dikkat çekici yorumlar... (FB Spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 08:35
Fenerbahçe adına orta alandaki emekçiler için "en ihtişamlı duruş sadeliktir" diye not alırken, öncelikle Kante'yi yazdım. Bu adamın emekçiliği kadar zarafetine özel bir saygım var. Bu maç için futbolcular adına eleştiri yapmanın da gereği yok, "taşlar doğru oynandı, meselenin özü ruhta ve kazanma duygusundaydı. İstedi ve yendi" diyelim. Maç içindeki canlı bağlantı kopmadıysa, ortak şeyleri paylaşanlar birbirine tutunarak devler ligi cetvelinde yükseğe çıktıysa, alkışlarımızı gönderelim.
Arda Turan'ın hangi şartlarda mücadele verdiğini bildiğim için, meselenin insani yanına bakmak da görevimiz. Arda Turan görselliği ve pas yüzdesini önde tutan amatör ruhlu bir takım yaratmış. Onu bekleyen harika bir gelecek varken, başı her zaman dik dursun. Böylesine zor şartlarda çok şeyler başaran bir adam için dipnotum: "Maç sonunda tabelada ne yazarsa yazsın, Arda Turan'ın mücadelesine roman yazılır."
EMRO BOL - KANTE GERÇEĞİ
Her şey bir yana; iki Türk çocuğunu, Londra'da Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya görmek inanılmaz gurur verici… İnşallah zamanla finallerde izleriz. Gelelim maça… Emre Belözoğlu Shakhtar Donetsk takımını iyi çalışmış. Ön alan baskısı yapacaklarını bilerek geriden oyun kurmadan öncelikle rakibin baskısını kırdı. Ardından oyunu rakip alana yıktı. Fenerbahçe'nin ilk yarıda yakaladığı 3 net pozisyon var. Yanlış kararlar yüzünden skor değiştirilemedi. Yapılan tüm geçişlerde rakip kaleye çok rahat gidildi.
Attığımız golde aslında Grenwood yine kötü bir karar verdi neyseki Vedat doğru yerdeydi. Emre hocanın gelir gelmez kesik attığı ilk isim nedense Kante olmuştu. Umarım dün gece Kante'nin ne kadar değerli olduğunu anlamıştır. Eğer maçlarda orta saha üstünlüğünü ele geçirmek istiyorsan tahtaya yazacağın ilk isim Kante olmalı. Kanat oyuncularının sürekli içeri katetmesi Vedat'ın etkisini azaltıyor. Yan ortalar o kadar az yapılıyor ki… 3 kanat oyuncusunu yer değiştirerek oynatmak Emre hocanın şapkasından çıkan tavşandı.
Sonuç olarak sarı-lacivertliler deplasmanda kazanarak puanını 8'e yükseltti. Bir üst tur için büyük avantaj yakalandı. Öte yandan Arda hocanın vücut dilini hiç beğenmedim. Yüzü asıktı. Anlaşılan takımındaki sorunları çözmekte zorlanıyor. Yakında istifa ederse şaşırmam.
MUSTAFA ÇULCU - HAKEM BAŞARILIYDI
Fenerbahçe oyuna yüksek enerji ve tempolu başladı. Önde yaptığı baskıya iyi cevaplar aldı ancak final paslarında ve son vuruşlarda sıkıntı yaşamasa daha ilk çeyrekte maçın fişini çekmişti. Shakhtar genç ve hareketli bir takım. Sakin oynuyorlar ve savunma yaparken merkezi çok kalabalık tutuyorlar. Fenerbahçe'de Kerem ile Oğuz kanat organizasyonlarında sürekli yer değiştirdiler. İkinci yarıya daha coşkulu ve istekli giren Fenerbahçe'de Greenwood oyundan çıkana kadar çok etkiliydi. Vedat'ın attığı golün mimarı oldu. Son dakikaya kadar muazzam mücadele ve güçlü oyunla Fenerbahçe müthiş bir galibiyet aldı seriye devam etti. İki takımın teknik direktörlerinin Türk olması futbolumuzun imajı açısından çok kıymetliydi.
İngiliz Michael Oliver 41 yaşında. Dünya hakemliğinin referans isimlerinden biri. Uluslararası hakemlikte kazandığı itibar, büyük organizasyon tecrübesi, yönetme kapasitesi, standardı ve otoritesi ile şüphesiz kendi kuşağının en iyisi. Babası eski bir hakem, dolayısıyla aileden gelen güçlü bir hakemlik kültürüne ve mesleki mirasa sahip bunu da sahaya yansıtıyor.
İlk faul 8'de oldu. 17'de Vedat hava topu mücadelesinde Matviyenko'ya faul yapınca attığı gol sahada iptal edildi. VAR tüm olasılıkları inceledi kararı onayladı. 58'de atılan golün ilk çıkışında Vedat ofsayt iptal doğru. 80'de Bondar-Brown mücadelesinde Fenerbahçe penaltı bekledi devam kararı doğru. Gösterdiği sarı kartlar doğruydu. Oyuncular hakeme, oyuna ve birbirlerine çok saygılıydılar. Michael Oliver çok başarılıydı.
ZEKİ UZUNDURUKAN - FENERBAHÇE TARİH YAZIYOR!
Fenerbahçe, Stamford Bridge'deki maça çok istekli ve tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Maçtan önce Arda Turan ve Emre Belözoğlu arasında yaşanacak Türk düellosunun sonucunu elbette çok merak ediyorduk. Arda Turan'ı da çok seviyoruz. Ama ülke olarak gülen tarafın Emre Belözoğlu'nun takımı Fenerbahçe olmasını yürekten istiyorduk. Fenerbahçe tek kale bir maç oynadı. İlk yarı rakibi silkeledik, ikinci yarıda sonuca gittik.
İlk yarıda Kerem'in ortasında Vedat Muriç ile bulduğumuz gol, VAR kontrolü ile geçersiz sayıldı. Pozisyon orta sahada olsaydı faul verilir miydi? Hakem Michael Oliver kararının arkasında durup golü geçerli sayabilirdi. Bana göre gri bir pozisyon. Ben gole daha yakınım. İlk yarıda Greenwood ile gole çok yaklaştık. Kaleci Riznyk iyi bir kurtarış yaptı. İlk yarının son bölümünde Oğuz Aydın'la net bir gol pozisyonundan yararlanamadık. Oğuz'un sert ve etkili vuruşunda yine kaleci Riznyk müthiş bir refleksle topu kornere çeldi.
Fenerbahçe kadro kalitesi olarak Shakhtar Donetsk'ten çok daha kaliteli ve güçlü bir takım. Arda Turan'ın takımı ilk 45'te sadece kalesini savundu ve Fenerbahçe'nin oyununu bozmaya çalıştı. Shakhtar'da da yıldız isimler vardı bu arada. Alisson ve Marlon mesela iyi oyuncular. Stamford Bridge'de tribünleri dolduran yaklaşık 20 bin dolayındaki sarı-lacivertli taraftar, maç boyunca hiç susmadan Fenerbahçe'yi destekledi.
İkinci yarıya da iyi başlayan taraf, temsilcimiz Fenerbahçe'ydi. İlk yarıda golü VAR'a takılan Vedat Muriç fırsatçılığını konuşturarak galibiyet golümüzü attı. Greenwood'un kaleci Riznyk'ten dönen topunu tamamlayan Vedat Muriç, Stamford'u bir anda bayram yerine çevirdi. Bu golde topu kapan Kante'nin, pası veren Kerem'in de katkısını unutmamak lazım.
Shakhtar karşısında öne geçtikten sonra etkili oyunumuza devam ettik. Arda Turan'ın yaptığı değişiklikler, takımına bir direnç getirmedi. Çünkü Fenerbahçe sahanın her bölgesinde rakibine pres yaparak nefes bile aldırmadı. Liverpool zaferinden sonra Shakhtar karşısında alınan galibiyet çok yakıştı Fenerbahçe'ye. 8 puana ulaştık. 16. sıraya yükseldik. Emre Belözoğlu'nu da tebrik etmek lazım. Sahaya doğru 11 çıkardı.
Fenerbahçe'ye çok etkili futbol oynattı. Şampiyonlar Ligi galibiyetinin morali, mutlaka lige de çok olumlu yönde yansıyacaktır. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcimiz de kazandı. Salı günü Galatasaray'ı alkışladık. Dün de Fenerbahçe'ye alkışlarımızı gönderdik. Türk futbolunun ayak sesleri, Avrupa'da yankılanıyor. Sırada Beşiktaş ve Trabzonspor'un zaferleri var. İnşallah 4'te 4 yaparız.
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