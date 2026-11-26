Bu arada Vedat'ın vuruşuyla top ağlara gitti ama faul gerekçesiyle gol iptal edildi. Bunun dışında Oğuz'un kaçırdığı elverişli bir pozisyon vardı.

Ancak bu devrenin geneline baktığımızda atak ve hırslı oyuna rağmen üretkenlik yetersizdi. Bunun da nedeni Fenerbahçe'nin atak girişimleri kolektif bir olgunluk sağlayamıyor.