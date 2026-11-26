Ömer Üründül'den maç sonrası flaş yorum! "Emre Belözoğlu'na bir tavsiyem var"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Londra'da, Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından usta yazar Ömer Üründül değerlendirmelerde bulundu. İşte Ömer Üründül'ün Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı yorumları.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 08:54 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2026 10:56
Ayrıca rakip geride alanı kapattığı zamanlarda da set oyunu etkin değil. Beklenen gol ikinci yarıda geldi.
Greenwood'un hazırladığı pozisyonda Vedat fırsatçılığını gösterdi. Bu golden sonra yine kontrol son 15 dakikaya kadar Fenerbahçe'deydi.
Sonra Shakhtar Donetsk baskı kurdu. Fenerbahçe de iyi savunma yaptı. Emre Belözoğlu'nun son Guendouzi hamlesi çok yerindeydi.
Sonuçta çok önemli bir üç puan kazanıldı. İsmail ve Oppong iyi oynadılar. Oppong bence ileride çok daha faydalı olacak.
Sahanın yıldızı Kante'ydi. Emre Belözoğlu'na bir tavsiyem var. Skor avantajına sahipken rakip riskler aldığı zaman sprinter Nene'yi göz ardı etmemesi lazım.
En son canlı örnek Kocaeli maçı. Bana göre dünkü karşılaşmanın en önemli olayı iki genç Türk teknik direktörün bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında karşılıklı görev yapmalarıydı.
Michael Oliver bana göre dünyanın en iyi hakemi."
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