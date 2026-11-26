Fenerbahçe'den ayrılarak Norwich City'nin yolunu tutan Anthony Musaba son dönemdeki etkili performansını sürdürüyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'den ayrılarak Norwich City'nin yolunu tutan Anthony Musaba son dönemdeki etkili performansını sürdürüyor. Hollandalı futbolcu son 5 haftada vites artırdı. 25 yaşındaki hücum oyuncusu Quenns Park Rangers ile 1-1 kaldıkları mücadelede tek golü attı. Son 5 haftada 3 gol, 1 asist üretti. Toplamda 4. golünü kaydederken 2 de asisti bulunuyor.