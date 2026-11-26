İspanyol yıldızın sakatlanması planları bozdu. 30 yaşındaki futbolcunun yokluğunda sarı-lacivertliler özellikle ligde kritik puanlar kaybederek lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Kanarya sezon başında Marco Asensio'ya güvenerek Anderson Talisca ile yollarını ayırmıştı. Ancak İspanyol yıldızın sakatlanması planları bozdu. 30 yaşındaki futbolcunun yokluğunda sarı-lacivertliler özellikle ligde kritik puanlar kaybederek lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü. Teknik direktör Emre Belözoğlu da onun dönüşünü bekliyor. Bu sezon ligde 3 maçta 2 gol attı. Devler Ligi ön elemelerinde 5 karşılaşmada 1 asist yaptı.