Fenerbahçe'nin yıldızına transferde PSG kancası!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken o yıldızla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu ile Fransız devi Paris Saint Germain'in yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Kanarya, İngiliz yıldızı sezon başında Marsilya'dan 39 milyon euroya transfer etmişti.
Yönetim ilk aşamada 25 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakmıyor.
Ancak kapıyı da baştan kapatmayacak. PSG'nin teklifini dinleyecekler. Kulübü tatmin edecek bir rakam olursa değerlendirmeye alınacak.
GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
Mason Greenwood ilk aşamada ayrılığa sıcak değil. Kendisine kucak açan sarı-lacivertlilere alıştığını belirten İngiliz yıldızın önceliği İstanbul'da kalarak burada bir şampiyonluk yaşamak.
Ancak PSG'nin güçlü bir teklif sunması halinde kulübün alacağı karara da saygı duyacak. Fenerbahçe şimdi Fransız ekibinden gelecek resmi teklifi bekliyor. Durumu bu önerinin ardından kesinleşecek.
15 GOLE KATKI
Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin hücumdaki en aktif ismi. 11 defa fileleri havalandırdı. 4 de asist yaptı. 15 gole direkt etkisi oldu.
SON KARAR BELÖZOĞLU'NUN
Sarı-lacivertli yönetim, PSG'nin olası teklifinde son kararı teknik direktör Emre Belözoğlu'nun vereceği rapora göre hareket edecek.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.