Fenerbahçe'den Matvey Kislyak transferinde sıkı pazarlık!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi için kollar sıvandı. Kanarya'nın son olarak Rus yıldız Matvey Kislyak için görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Fenerbahçe'nin Kislyak için 26 milyon euro ödeyebileceğini bildirdiği belirtildi.
CSKA Moskova'nın ise Rus orta saha oyuncusu için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, Matvey Kislyak transferini gerçekleştirmek için CSKA Moskova ile görüşmelerine devam edeceği aktarıldı.
18 MAÇTA DÖRT GOLE KATKI
Kislyak, bu sezon CSKA Moskova formasıyla 18 karşılaşmada görev aldı.
Rus orta saha oyuncusu, söz konusu mücadelelerde bir gol ve üç asistlik performans sergiledi.
BATRAKOV İLE KARŞILAŞTIRILIYOR
Kislyak, Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Batrakov ile karşılaştırılıyor.
Fenerbahçe'nin listesinde ilk sırada bulunan 21 yaşındaki yıldızın geleceği, CSKA Moskova ile yapılacak görüşmelerin sonucuna bağlı olacak.
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