TUTTO MERCATO (İTALYA): 'Korsan' yine fark yaratan isimdi. Muriqi bir kez daha kritik bir gol attı ve Fenerbahçe yine kazandı. İstanbul kulübü onu transfer etmenin meyvelerini topluyor. Performansı, Lukaku'nun takımın hücum hattında neden giderek daha az öne çıktığını da açıklıyor. Korsan lakaplı forvet, emeğinin karşılığını alıyor ve taraftarlara hayal kurduruyor.