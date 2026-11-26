Fenerbahçe'nin zaferi Avrupa'da manşetlerde! 'Türk lokumu'
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'nin başkenti Londra'da karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Vedat Muriç'in golüyle rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Avrupa basını, Devler Ligi'nde üst üste 2. galibiyetini elden eden Fenerbahçe'nin zaferini manşetlere taşıdı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 09:31
Mücadelenin 56. dakikasında rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçiren Kosovalı futbolcu, böylece üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşadı.
Muriç, bir önceki karşılaşmada Liverpool'a karşı da gol atmayı başarmıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK
Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik adamı ilk kez karşı karşıya getirdi.
Fenerbahçe'nin başında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde Atletico Madrid'de birlikte forma giydiği Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşısında galibiyet elde etti.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe formasıyla hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan ilk isim oldu.
Genç teknik adam, bu organizasyondaki ilk maçını kazanarak önemli bir başlangıca imza attı.
TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, Shakhtar Donetsk karşılaşması için Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinden İngiltere'ye geldi.
Sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşmanın başından sonuna kadar takımlarını yalnız bırakmayarak tribünlerde büyük bir destek oluşturdu.
F.BAHÇE'NİN ZAFERİ AVRUPA'DA GENİŞ YER BULDU
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un ardından Shakhtar Donetsk'i de mağlup etmesi, Avrupa basınında geniş yer buldu.
Sarı-lacivertlilerin elde ettiği üst üste iki galibiyet, farklı ülkelerin spor gazeteleri ve haber sitelerinde dikkat çekici yorumlarla değerlendirildi.
BBC (İNGİLTERE): Fenerbahçe, Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi eleme turlarına yükselme umutlarını artırdı. Türk kulübü, Liverpool'a karşı evinde aldığı etkileyici üç puanın ardından Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
THE SUN (İNGİLTERE): Türk Lokumu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gergin geçen maçta Shakhtar'ı mağlup etti. Muriqi'nin golü Türk devine Şampiyonlar Ligi'nde tek gollü bir galibiyet kazandırdı.
AS (İSPANYA): "Muriqi aynı hatayı iki kez affetmez" 'Fenerbahçe, Stamford Bridge'de dev bir zafer kazandı.'
MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA): Muriqi, Shakhtar'ı devirerek Fenerbahçe'ye üst üste ikinci galibiyetini kazandırdı. Kosovalı oyuncunun ikinci yarıda attığı gol, Türk takımının çekişmeli geçen maçta üç puanı alması için yeterli oldu.
TUTTO MERCATO (İTALYA): 'Korsan' yine fark yaratan isimdi. Muriqi bir kez daha kritik bir gol attı ve Fenerbahçe yine kazandı. İstanbul kulübü onu transfer etmenin meyvelerini topluyor. Performansı, Lukaku'nun takımın hücum hattında neden giderek daha az öne çıktığını da açıklıyor. Korsan lakaplı forvet, emeğinin karşılığını alıyor ve taraftarlara hayal kurduruyor.
ABOLA (PORTEKİZ): Muriqi, Fenerbahçe'ye 18 yıldır görülmeyen bir sevinç getirdi. Türk takımı 2007-2008 sezonundan beri Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maç kazanamamıştı. Sarı-lacivetliler bir önceki maçta Liverpool'u da yenmişlerdi.
SPORT (UKRAYNA): Londra'daki maç, İstanbul'daki alışılagelmiş atmosferden pek farklı değildi. Fenerbahçe, Arda Turan'ın takımının gerçek anlamda ev sahibi desteğinin olmamasından faydalandı.
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