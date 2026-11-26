Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası!
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Marcus Rashford'u renklerine bağlamak için kollarını sıvadı. İngiliz futbolcuyla görüşmelere başlamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, el sıkışmaları durumunda Manchester United ile bonservis bedeli için pazarlık masasına oturacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Tarafların mali konularda el sıkışması halinde Manchester United ile bonservis pazarlığına geçilecek.
İngiliz ekibinin, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan futbolcuyu düşük bir bedel karşılığında göndermeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Manchester United'da 2016 yılından bu yana görev yapan Rashford, bu sezon 8 karşılaşmada süre aldı.
İngiliz temsilcisiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 35 milyon euro piyasa değerindeki oyuncu, milli takım kariyerinde de önemli bir tecrübeye sahip.
İngiltere Milli Takımı'nın formasını 78 kez giyen yıldız isim, bu karşılaşmalarda 19 gol attı.
Rashford için Fenerbahçe'nin yanı sıra Everton da devrede.
Ancak tecrübeli futbolcunun kariyerini İngiltere dışında sürdürmek istediği ifade ediliyor.
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