Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu transferi için pusuda! Inter ile sözleşmesini yenilemezse...
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, kadronun yerli kalitesini artırmak için Hakan Çalhanoğlu'nu radarına aldı. Inter ile sözleşmesini yenilemezse 32 yaşındaki futbolcuya resmi teklif gidecek. Yıldız orta sahanın da Fenerbahçe'nin tekliğine olumlu baktığı belirtildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Kanarya da pusuda bekliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun önceliği kariyerini İnter'de sürdürmek. Ancak İtalyan ekibi şu ana kadar deneyimli orta saha oyuncusunu ikna edecek bir teklif sunamadı.
Inter ile Hakan arasındaki görüşmeleri Fenerbahçe de yakından takip ediyor. Bir anlaşma çıkmaması durumunda sarı-lacivertliler güçlü şekilde masaya oturacak.
Böyle bir olasılıkla sarı-lacivertlilerde hedef Hakan Çalhanoğlu'nu ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye bağlamak olacak.
SICAK YAKLAŞIYOR
Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'nin teklifine olumlu baktığı kaydedildi. İnter kendisine istediği rakamı önermezse kariyerine Türkiye'de devam etmeyi planlıyor.
Seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın rakibi olan Hakan Safi'ye "Evet" diyen tecrübeli orta saha oyuncusu, yeni bir öneriye de olumlu yaklaşacak.
Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla toplamda çıktığı 226 maçta takımına 53 gol ve 39 asistlik katkı sağladı.
Yıldız oyuncunun piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
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