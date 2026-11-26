Vedat Muriç UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük oynamaya devam ediyor. Kadıköy'deki Liverpool karşılaşmasında attığı kafa golüyle Fenerbahçe'yi zafere taşıyan Kosovalı golcü, Stamford Bridge'deki Shakthar Donetsk maçına da damga vurdu. 17'nci dakikada Kerem'in ortasında Muriç kafayı vurdu, top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden tecrübeli golcü, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından Vedat'ın faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

LYON DEPLASMANINDA DA ATTI

32 yaşındaki golcü hırslı ve iştahlı oyununun semeresini 56'ncı dakikada gördü. Greenwood'un vuruşunda kaleciden dönen topu ağlarla buluşturan Vedat, sarı- lacivertli takıma çok kritik 3 puanı getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci maçına çıkan tecrübeli forvet, ikinci kez gol sevinci yaşadı. Muriç, playoff turu rövanşında Lyon deplasmanında da şık bir gole imza atmış ve Fenerbahçe'nin 18 yıl aradan sonra dev organizasyonun lig aşamasına kalmasında önemli rol oynamıştı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Gecenin kahramanı Vedat Muriç, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi. Kosovalı golcü yaptığı açıklamada "Çok mutluyum. Çok değerli bir galibiyet aldık. Herkesin emeğine, yüreğine ve ayağına sağlık. Sanki Kadıköy'de oynadık. Maçın adamı ödülünü eşim için alıyorum" diye konuştu.

N'GOLO KANTE DÖKTÜRDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü N'Golo Kante, Shakhtar Donetsk karşısında süper performansıyla beğeni topladı. 12.7 kilometre ile sahanın en çok mesafe kat eden oyuncusu olan Fransız orta saha, takım arkadaşlarını başarılı biçimde organize etti. Vedat'ın kaydettiği golde topu çalan tecrübeli futbolcu, tribünlerden alkış aldı. Kante Chelsea'de forma giydiği dönemde Stamford Bridge'de sayısız maça çıkmıştı.

ADA'DA İLKLERİN GECESİ

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile temsilcimiz Fenerbahçe'nin teknik patronu Emre Belözoğlu tarihe geçti. Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk hoca ilk kez karşı karşıya geldi. Belözoğlu ayrıca Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Devler Ligi'nde boy gösteren ilk isim oldu.

MILAN SKRINIAR KORKUTTU

Fenerbahçe'de gecenin başarılı isimlerinden Milan Skriniar, 49'uncu dakikada Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı oyuncusu Alisson ile çarpıştı. Bir süre acı içinde yerde kalan Slovak stoperin sol omzunu tutması dikkat çekti. Tedavisi saha dışında devam eden 31 yaşındaki savunmacının yeniden sahaya dönmesi, teknik heyete rahat nefes aldırdı.

ÖNEMLİ GALİBİYET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi. 46 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Şampiyonlar Ligi hedefini net hissettirdiğimiz bir maç oldu. Oyunun başından sonuna kadar iyiydik. Tüm taraftarlarımızı, oyuncularımızı tebrik etmekten öte bir şey yok. Arda Turan kardeşim diye söylemiyorum, çok iyi bir teknik adam. Savaşın gölgesinde zor bir mücadele veriyor. İyi bir rakibe karşı net bir planla önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularıma ve teknik ekibime teşekkür ediyorum. Yolumuza devam etmeliyiz. Fenerbahçe her kulvarda bunu yapmalı. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Oyuncularıma inanıyorum. Buraya gelme sebeplerimden biri de bu. Pazar için hazırlıklarımız hemen başlayacak. Kendi sahamızda bu galibiyetin coşkusunu devam ettireceğiz."

MUHTEŞEM TARAFTAR

İsmail Yüksek 90 dakikanın ardından galibiyeti değerlendirdi. Milli oyuncu şöyle konuştu: "Tribünde 30 bine yakın Fenerbahçe taraftarı vardı. Kolay değil, dünyanın başka yerinde başka kulüpte bunu göremezsiniz. Hepsi muhteşemdi. Son dakikaya kadar inanılmaz güç verdiler. Bu galibiyet onlara armağan olsun."