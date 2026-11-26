Fenerbahçe yönetimi, genç sol bek ile yolları ayırmayı planlamıyor. Oyuncunun 23 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyen kulüp çıkarsa ancak ayrılık gerçekleşecek.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Sarı-lacivertlilerde en çok teklif alan isimlerin başında Archie Brown geliyor. Birçok Premier Lig temsilcisi, İngiliz futbolcuyla yakından ilgileniyor. Fenerbahçe yönetimi, genç sol bek ile yolları ayırmayı planlamıyor. Oyuncunun 23 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyen kulüp çıkarsa ancak ayrılık gerçekleşecek.