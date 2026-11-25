Şampiyonlar Ligi'nin 5'nci haftasındaki Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı iki Türk teknik direktörün mücadelesine sahne olacak. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu, böylece tarihe de adlarını yazdıracak. Uzun yıllar milli takımda birlikte mücadele eden iki isim; bugün kulübede kendi takımlarına üç puan kazandırmak için taktik savaşı verecek.

YILLARDIR SÜREN DOSTLUK

Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nda 2006-17 yılları arasında Emre Belözoğlu, 2000-19 yılları arasında oynadı. İkili, 2012 yılında Atletico Madrid'in forması altında da görev yaptı. 6 ay süren takım arkadaşlığında en dikkati çeken başarı, Chelsea'yi 4-1 yenerek kazandıkları UEFA Süper Kupa zaferiydi. Arda ve Emre'nin Atletico Madrid'in başarısı için ter dökmesi sonrasında İspanyollar, ikiliye "Türk Kardeşler" lakabı takmıştı.