TRT 1 canlı izle ekranı, Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahaya çıkacak Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak mücadele, Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip edemeyen futbolseverler, TRT 1'in resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın ekranına ulaşabilecek. İşte Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçının yayın bilgileri, karşılaşma detayları ve canlı izleme bağlantısı...
SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI TRT 1'DE Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar deplasmanında üç puan peşinde! 🟡🔵 Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi bugün saat 23.00'te TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de.📺 https://t.co/9VtOqBq8IN— TRT 1 (@trt1) November 25, 2026
TRT 1 CANLI İZLE HD YAYIN EKRANI
Fenerbahçe maçını internet üzerinden izlemek isteyenler TRT 1'in resmi canlı yayın sayfasını kullanabilir.
TRT 1 İNTERNETTEN, TELEFONDAN NASIL İZLENİR?
TRT 1 canlı yayınını takip etmek isteyenler şu adımları uygulayabilir:
- TRT 1'in resmi internet sitesini açın.
- Canlı İzle bölümüne girin.
- Yayının yüklenmesini bekleyin.
- Telefon, tablet veya bilgisayarınızdan yayını takip edin.
Akıllı televizyonlardan da TRT 1'in uydu yayını üzerinden karşılaşmayı izleyebilirsiniz.
SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP ET