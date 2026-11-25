Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayınız...

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan beşinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasındaki kritik mücadelesinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında önemli bir sınav verecek. Fenerbahçe, lig aşamasında geride kalan dört maçta 5 puan topladı. Bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, Shakhtar karşısında kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Ukrayna temsilcisi ise dört karşılaşmada elde ettiği 4 puanla rakibinin gerisinde bulunuyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, son olarak Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise iç saha avantajını Londra'da kullanarak güçlü rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor. 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Stamford Bridge'deki mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri, eksik oyuncuları ve dikkat çeken istatistikleri...

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında oynanacak karşılaşma 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te (Türkiye saati) başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Sarı-lacivertli ekipte Shakhtar Donetsk karşılaşması öncesinde sakatlık problemleri bulunuyor. Nathan Ake ve Marco Asensio'nun sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Jayden Oosterwolde'nin de kadroda yer alması beklenmeyen isimler arasında olduğu aktarılıyor.

Shakhtar Donetsk cephesinde ise Eguinaldo, Pedrinho ve Kaua Elias'ın sağlık durumları nedeniyle karşılaşmada görev alamama ihtimalleri bulunuyor.

FENERBAHÇE UKRAYNA TAKIMLARIYLA 13. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ukrayna temsilcileriyle bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'nin Ukrayna ekipleriyle oynadığı maçların dağılımı şöyle:

Dinamo Kiev: 8 karşılaşma

Shakhtar Donetsk: 2 karşılaşma

Zorya Luhansk: 2 karşılaşma

Sarı-lacivertliler, Shakhtar Donetsk ile ilk olarak 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda karşılaştı. İstanbul'daki mücadele 0-0 sona ererken Ukrayna'daki rövanşı Shakhtar 3-0 kazandı ve Fenerbahçe turu geçemedi. Bu akşamki karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki üçüncü randevusu olacak.

SHAKHTAR DONETSK'İN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI YENİLGİSİ YOK

Shakhtar Donetsk'in Türk kulüpleriyle Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalardaki performansı dikkat çekiyor. UEFA'nın güncel istatistiklerine göre Ukrayna temsilcisi, Türk takımlarına karşı oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Shakhtar'ın karşılaştığı Türk ekipleri arasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor, Başakşehir ve Konyaspor bulunuyor.

Ukrayna temsilcisi, özellikle kendi sahasındaki maçlarda Türk takımlarına karşı üstünlük kurmayı başardı. Fenerbahçe karşısında da bu serisini devam ettirmek isteyen Shakhtar, rakibinin Avrupa'daki hedeflerine engel olmaya çalışacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. SEZONUNU YAŞIYOR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katıldı. Sarı-lacivertliler daha sonra 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında organizasyonda mücadele etti.

İstanbul temsilcisinin Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonundaki en önemli başarısı 2007-2008 sezonunda geldi. Arthur Zico yönetimindeki Fenerbahçe, o sezon çeyrek finale kadar yükselerek kulüp tarihinin unutulmaz Avrupa başarılarından birine imza attı.

2008-2009 sezonundan sonra uzun süre Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında yer alamayan sarı-lacivertliler, 2026-2027 sezonunda yeniden bu seviyede mücadele ediyor. Böylece Fenerbahçe, organizasyondaki yedinci sezonunu geçiriyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar çok sayıda önemli karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasında galibiyetlerin yanı sıra unutulmaz eşleşmeler ve önemli başarılar da bulunuyor.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi öncesi yayımladığı bilgilere göre Fenerbahçe, 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez organizasyonun ana aşamasında mücadele ediyor. Takım, 2026-2027 sezonunda lig aşamasında üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşılaşacakları maç öncesi, "Bizim için çok güzel, anlamlı, bence Türk futbolu adına güzel bir akşam olacak. İnşallah Fenerbahçe'nin galibiyetiyle taçlanan bir gece olur" dedi.

F.BAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU'NDAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında bu akşam TSİ 23.00'te Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın oynanacağı Stamford Bridge'de mücadeleye dair konuşurken soruları yanıtladı. Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak görev yapmanın kendisi için büyük bir heyecan ve sorumluluk taşıdığını belirten Belözoğlu, "Benim için çok heyecan verici. Futbolcu olarak bu seviyeyi gördük. Şampiyonlar Ligi seviyesinde, hayalimizi gerçekleştirmek istediğimiz en büyük yerde, bizim için zirve olan yerde, Fenerbahçe'de bugün Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkmak nasip oldu. Kendimi şanslı hissediyorum. Bu anlamda her zaman Allah'a şükrediyorum. Bu seviyede oynamak ile bu seviyede teknik direktörlük yapmak arasında fark var. Yüklü bir sorumluluk var üstümüzde. Fenerbahçe çok büyük bir camia, beklentiler yüksek" ifadelerini kullandı.

"İLK 24'E KALMAK FENERBAHÇE İÇİN NET BİR HEDEF"

Rakibin oyun yapısına da değinen Belözoğlu, "Karşımızda, son 4-5 teknik direktörüyle benzer oyun anlayışını sürdürmeye çalışan, uzun yıllardır birlikte oynama alışkanlığı bulunan güçlü bir takım olacak. Son teknik direktörleri de benim için çok değerli bir arkadaşım, kardeşim. İki taraf için de zor bir maç olacak. Bizim hazırlandığımız yerler var, onların uzun senelerdir beraber oynama alışkanlıkları, son sene şampiyonlukları, bugün şampiyonlar Ligi'ne taşınması... Güçlü oyunu olan bir takım. Biz de iyi hazırlandık. Bugün elimizde güçlü ve kaliteli oyuncular var. Takımımız, bunu takım oyununa çevirebildiğini Şampiyonlar Ligi maçlarında gösterdi. İnşallah böyle bir akşam olmasını ümit ediyorum. Bizim için Şampiyonlar Ligi net hedeflerden biri. İlk 24'e kalmak Fenerbahçe için net bir hedef. İnşallah bunu başaracağız" diye konuştu.

"CAMİANIN GÜÇLÜ DESTEĞİNİ HİSSETMEYE İHTİYAÇLARI VAR"

Taraftarların takıma destek vermesinin önemine dikkat çeken Belözoğlu, oyuncuların güvene ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Camianın beklentisi yüksek. Bunun karşılığında hayal kırıklıkları, bazen oyunculara karşı kırgınlıklar ve kızgınlıklar olabiliyor. Benim bugün geldiğim noktada hissettiğim şey, oyuncularımızın gerçekten güvene ihtiyacı var. Onların arkasında duran, birlikte hareket eden bir taraftara ve camianın güçlü desteğini hissetmeye ihtiyaçları var. Bir teknik adam olarak ben de onlara elimden geldiğince kulübümüzle alakalı hissettiğim birçok duyguyu anlatırken hemen hemen herkes onlara Fenerbahçe'nin her maçı kazanması gerektiğini söylüyorum. Ben de motivasyonun ve tutkunun vazgeçilmez olduğunu anlatırken, bir maçın nasıl kazanılacağı konusunda da elimden geldiğince onları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Bir arabanın hızlanması için sadece benzine ihtiyacı yok; onu yönetecek bir direksiyona, bir vites koluna ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin güçlenmesi ve hızlanması için birçok parçasının beraber hareket etmesi lazım. Oyuncular da o desteği hissetmeliler. Ben ve teknik ekibim buraya geldiğimiz günden itibaren onlara çok inandığımızı ve güvendiğimizi hissettiriyoruz. Fenerbahçe'nin çok doğru yola girebilecek, doğru oyunu oynayabilecek standarda ulaşabilmesi adına çalışıyoruz ve bunu başaracağımızı düşünüyorum. Bunu da inşallah kısa süre içinde yapacağız. Skorların da yardımıyla bu süre daha da hızlanacak diye ümit ediyorum."

"KANTE VE LUKAKU, STADA ÇOK HAKİM VE HIRSLILAR"

Daha önce Chelsea forması giyen N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun karşılaşmada önemli bir avantaja sahip olabileceğini belirten Belözoğlu, "İki oyuncunun da bizim için çok önemli olduğunu söylemeliyim. Bu stadyumda yaşadıkları tecrübe, Chelsea ile kazandıkları şampiyonluklar önemli. Umuyorum Chelsea taraftarı Fenerbahçe'yi destekleyecektir. Bu iki tecrübeli oyuncumuz onlar için oynadılar. Belki onlar için çok farklı bir akşam olur. Shakhtar'a karşı oynayacağız ve biliyorsunuz stadyuma pek çok Fenerbahçe taraftarı da gelecek. Bu oyuncular stadı, şehri ve buradaki hırsı biliyorlar. Bizim için takım olarak çok iyi olacak çünkü çok önemli iki oyuncumuz var ve bu iki oyuncumuz da bu stada çok hakimler ve bu konuda da hırslılar" şeklinde konuştu.

"TÜRK FUTBOLU ADINA GÜZEL BİR AKŞAM OLACAK"

Arda Turan'ın maçın favorisi olarak Fenerbahçe'yi göstermesinin hatırlatılması üzerine 46 yaşındaki teknik adam, "Arda mütevazılık göstermiş. Her zaman öyledir. Benim için her zaman değerli olacak onun bu yaklaşımları. Orada çok iyi iş çıkarıyor. Bendeki yeri her zaman ayrı olacak bir kardeşim. Beraber aynı takımda oynadık, milli takımda beraber milli takımın başarısı için çalıştık. Türk futbolu için bence güzel bir gece. Hem Arda için hem benim için mükemmel bir tecrübe olacak. Bildiğim kadarıyla ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk hoca karşılıklı maça çıkacaklar. Duygusal anlamda güzel bir maç olacak, duygusal bir rekabet olacak. Tabii o da takımı için elinden geleni yapacak. Ben de her zaman olduğu gibi Fenerbahçe için saha kenarında her şeyimi vermeye çalışacağım. Biz sahanın içinde yıllarca beraber oynadığımız dostlarımızla, arkadaşlarımızla karşı karşıya geliyoruz ama bizim için her şeyden daha önemlisi Fenerbahçe'nin başarısı. Fenerbahçe söz konusu olduğunda biz karşımızda kim olursa olsun her şeyimizi ortaya koyduk geçmişte de, bugün de. Onu yapmaya çalışacağız. Bizim için çok güzel, anlamlı, bence Türk futbolu adına güzel bir akşam olacak. İnşallah Fenerbahçe'nin galibiyetiyle taçlanan bir gece olur. Maç sonucu ne olursa olsun maçtan sonra Arda ile sarılıp ayrılacağız" değerlendirmesini yaptı.

MICHAEL OLIVER YÖNETECEK

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Stuart Attwell oturacak. AVAR'da ise Darren England eşlik edecek.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI