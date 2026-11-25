UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Londra'da Stamford Bridge Stayumu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i mağlup ederek sahadan mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE SHAKHTAR DONETSK-F.BAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ:

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Vinicius, Bondar, Matviyenko, Pedro, Nazaryna, Ocheretko, Marlon, Alisson, Newertton, Traore

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, Kante, İsmail, Greenwood, Oğuz, Kerem, Muriç.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında oynanan karşılaşma 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te (Türkiye saati) başladı.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayınız...

FENERBAHÇE UKRAYNA TAKIMLARIYLA 13. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ukrayna temsilcileriyle bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'nin Ukrayna ekipleriyle oynadığı maçların dağılımı şöyle:

Dinamo Kiev: 8 karşılaşma

Shakhtar Donetsk: 2 karşılaşma

Zorya Luhansk: 2 karşılaşma

Sarı-lacivertliler, Shakhtar Donetsk ile ilk olarak 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda karşılaştı. İstanbul'daki mücadele 0-0 sona ererken Ukrayna'daki rövanşı Shakhtar 3-0 kazandı ve Fenerbahçe turu geçemedi. Bu akşamki karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki üçüncü randevusu.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. SEZONUNU YAŞIYOR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katıldı. Sarı-lacivertliler daha sonra 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında organizasyonda mücadele etti.

İstanbul temsilcisinin Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonundaki en önemli başarısı 2007-2008 sezonunda geldi. Arthur Zico yönetimindeki Fenerbahçe, o sezon çeyrek finale kadar yükselerek kulüp tarihinin unutulmaz Avrupa başarılarından birine imza attı.

2008-2009 sezonundan sonra uzun süre Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında yer alamayan sarı-lacivertliler, 2026-2027 sezonunda yeniden bu seviyede mücadele ediyor. Böylece Fenerbahçe, organizasyondaki yedinci sezonunu geçiriyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar çok sayıda önemli karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasında galibiyetlerin yanı sıra unutulmaz eşleşmeler ve önemli başarılar da bulunuyor.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi öncesi yayımladığı bilgilere göre Fenerbahçe, 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez organizasyonun ana aşamasında mücadele ediyor. Takım, 2026-2027 sezonunda lig aşamasında üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşılaşacakları maç öncesi, "Bizim için çok güzel, anlamlı, bence Türk futbolu adına güzel bir akşam olacak. İnşallah Fenerbahçe'nin galibiyetiyle taçlanan bir gece olur" dedi.

MICHAEL OLIVER YÖNETİYOR

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalıyor. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Andrew Madley. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Stuart Attwell oturuyor. AVAR'da ise Darren England eşlik ediyor.