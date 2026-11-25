Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Milan Skriniar açıklamalarda bulundu. Önemli bir maça çıktıklarının bilincinde olduklarını belirten tecrübeli savunmacı, takımın performansından ve taraftarın desteğinden övgüyle söz etti.

"ATTIĞIMIZ GOLDEN DAHA FAZLASINI ATABİLİRDİK"

Rakiplerinin topla iyi oynayabilen ve hareketli bir takım olduğunu ifade eden Skriniar, teknik heyetin kendilerini karşılaşmaya çok iyi hazırladığını söyledi. Merkezde baskı yapmaları gerektiğini bildiklerini aktaran Slovak futbolcu, bu baskı sayesinde top kazandıklarını dile getirdi.

Takım olarak sahaya enerji ve motivasyon koyduklarını belirten Skriniar, "Yarattığımız çok fazla şans var rakip kalede. Attığımız golden daha fazlasını atabilirdik. Sonuçtan ötürü çok mutluyum. Tüm takım iltifatı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZIN ENERJİSİ BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU"

Taraftarların desteğine de özel bir parantez açan Milan Skriniar, tribünlerin kendilerini evlerinde gibi hissettirdiğini söyledi.

Stadyumun tamamen dolu olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evimizde gibi hissettik. Taraftarımızın enerjisini fazlasıyla hak ettik. Bana göre bize çok fazla yardımcı oldular. Onlar için kazandığımız için mutluyuz." dedi.

"BİR BÜTÜN OLURSAK ÇOK UZAĞA GİDEBİLİRİZ"

Takım, taraftar ve camia arasındaki birlikteliğin önemine dikkat çeken Skriniar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beraber kalırsak takım, taraftar, camia olarak bir bütün olursak çok uzağa gidebiliriz. Beraber kalmamız gerekiyor ki ilerleyebilelim."