Londra'da kazanan Fenerbahçe! Ülke puanımızda son durum...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Londra'daki tarihi düelloda kazanan taraf, 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu. Nefes kesen 90 dakikanın ardından UEFA ülke puanımızda yaşanan değişim dikkat çekti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 01:02
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı sonrası UEFA ülke puanında yaşanan değişim de dikkat çekti. İşte Türkiye'nin güncel puanı ve sıralamadaki yeri...
1- İNGİLTERE: 108.241
2- İTALYA: 92.589
3- İSPANYA: 87.743
4- ALMANYA: 85.402
5- FRANSA: 72.724
6- PORTEKİZ: 69.750
7- BELÇİKA: 64.050
8- HOLLANDA: 56.395
9- TÜRKİYE: 53.875
10- YUNANİSTAN: 47.612
11- ÇEKYA: 46.325
12- POLONYA: 45.725
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