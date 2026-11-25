Sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak sözlerine başlayan genç çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın başında maça çıkacağı için şanslı olduğunu ve büyük bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin ilk 24'e kalmak olduğunu vurgulayan Belözoğlu, oyuncuların camianın desteğine ve güvenine ihtiyaç duyduğunu ifade ederek tüm parçaların birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Shakhtar Donetsk'in başında bulunan eski takım arkadaşı Arda Turan'ın çok iyi işler çıkardığını ve kendisinde yerinin ayrı olduğunu söyleyen Belözoğlu, "İlk defa iki Türk teknik adam bu arenada karşı karşıya gelecek. Maç ne olursa olsun, Arda ile sarılıp ayrılacağız" dedi.

KANTE: KAZANMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, Shakhtar Donetsk ile oynayacakları kritik mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'e alışık olan ve Londra'daki bu atmosferde olmanın kendisi için çok özel bir duygu taşıdığını belirten Kante, bu durumun şu an ikinci planda kaldığını vurguladı. Tecrübeli orta saha, tribünlerdeki yoğun taraftar desteğinin kendilerine büyük güç katacağını ifade ederken, Fenerbahçe'nin DNA'sında kazanmak olduğunu ve tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.