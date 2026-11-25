Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Londra'da, Stamfort Bridge'de oynanacak karşılaşmada Archie Brown'ı izlemek üzere gözlemciler bulunacağı ortaya çıktı. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı habere göre Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, İngiliz sol bek oyuncusunu izlemek üzere mücadeleye gözlemci gönderme kararı aldı.

Archie'nin performansı doğrultusunda maçın ardından resmi temasların gerçekleşebileceği belirtildi.

İŞTE ERDEM AKBAŞ'IN AKTARDIĞI DETAYLAR