Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN O SÖZLERİ:

"Eskişehir'de helikopter kazasında hayatını kaybeden bütün şehitlerimizie Allah'tan rahmet diliyorum. Duyunca çok üzüldüm.

Dünkü basın toplantısında bu maçın önemini anlatmıştım. İlk 24'e kalmak adına bugünü çok önemsiyorum. Puanımız 11, 12'leri bulursa çıkacağımızı düşünüyorum. Karşımızda, topa sahip olma oyununu çok net planlarla oynayan bir teknik direktör ve takım var. Keyifli ve heyecanlı bir maç olacağını umuyorum. Türk futbolu için güzel bir akşam olacak. Umarım Fenerbahçe kazanacak.

Fazlasıyla oyuncu değişikliği üzerinden bir yorumlama var bizim futbolumuzda. Oyunu rakibe göre planladığımız için oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak. Kenarda kim beklerse beklesin, aynı farkındalıkla sahaya çıkması gerekiyor.