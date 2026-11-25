Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında Londra'da Stamford Bridge Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN O SÖZLERİ:

"Bugün bizim için Şampiyonlar Ligi hedefinin net olduğunu hissettiğimiz bir maç oldu. Oyuncularımın birinci dakikadan sonuncu dakikaya göstermiş olduğu mücadele galibiyeti hak ettiğimizin göstergesi.

Arda Turan genç oyuncularla savaşın gölgesinde mücadele veriyor ve çok iyi bir teknik direktör. Çok önemli bir galibiyet aldık. Yolumuza devam etmek zorundayız. Fenerbahçe'nin buralarda olması Fenerbahçe'ye yakışıyor.

Geleli 3 maç oldu. 2 tane deplasman maçı oynadık ligde, henüz Kadıköy'ü görmek nasip olmadı. Oyuncularım çok iyi bir maç kazandı. Geldiğimiz günden beri, oyuncularımıza bir şablon gösterdik ve mükemmel uyguladılar. Onlara inanmalı ve güvenmeliyiz. Camiamızdan en büyük isteğim: Taraftarlarımızın oyuncularımızla bir olması. Biz böyle devam edeceğiz. Çünkü bir tane Fenerbahçe var. Seyircimizle beraber pazar günü de beraber olmak ve onları evlerine mutlu göndermek istiyoruz."