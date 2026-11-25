UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.
Maçın 41. dakikasında Matviyenko'nun orta sahada yaptığı hatayla Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile topu kazandı.
İsmail Yüksek'in pasıyla savunma arkasına koşu yapan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz Aydın'ın sağ çaprazdan vurduğu şutu kaleci Riznyk çıkardı.
NOT: Haber kapağında TRT'den görsel kullanılmıştı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Oğuz Aydın'la gole çok yaklaştı! #UCL https://t.co/YwNU4VZIJv— TRT Spor (@trtspor) November 25, 2026
LUKAKU DA ÇOK NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ!
Fenerbahçe'de Belçikalı yıldız Romelu Lukaku maçın son anlarında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları sarsamadı.
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