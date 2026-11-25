UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Londra'da Stamford Bridge Stayumu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

14. dakikada ev sahibi ekibin yarı alanından çıkmaya çalıştığı sırada İsmail'in kaptığı topla önce Greenwood, ardından Muric buluştu. Bu futbolcunun ceza alanı sağ çaprazında sol ayağıyla yaptığı vuruşta, savunma son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.

17. dakikada Kerem'in sol taraftan ortaladığı topa ceza alanında yükselen Muric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Muric, topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından Muric'in Matviyenko'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

23. dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı korner atışında Muric'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

27. dakikada Greenwood'un ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Riznyk falsolu gelen topu son anda uzaklaştırdı.

30. dakikada Traore ile verkaç yapan Alisson'un ceza yayı içinden sert şutunda, top az farkla auta gitti.

40. dakikada Tobias'ın pasıyla ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Alisson'un yerden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

41. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda, kaleci Riznyk son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kanarya ikinci yarıda 56. dakikada Vedat Muriç'in golüyle 1-0'lık skorla öne geçti.

Fenerbahçe bu golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

KARŞILAŞMADAN NOTLAR:

46 yaşındaki Emre Belözoğlu, Stamford Bridge'deki mücadelede, Kocaelispor karşısında ilk 11'de şans verdiği Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku'yu Shakhtar Donetsk karşısında yedek oturttu.

Belözoğlu, bu isimlerin yerine Archie Brown, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muric'i sahaya sürdü.

Shakhtar Donetsk karşısında kalede Ederson forma giyerken, geri dörtlü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Archie Brown'dan oluştu.

Emre Belözoğlu, orta sahada İsmail Yüksek ve N'Golo Kante'ye formayı verirken, bu futbolcuların önünde Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Fenerbahçe'de gol yollarındaki tercih ise Vedat Muric oldu.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, Ongjen Mimovic, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku yedekler arasında yer aldı.

Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe | MAÇTAN KARELER

EMRE BELÖZOĞLU, FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.

46 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim oldu.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 kez sahaya çıkan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıktı.

Gruplarda oynanan 2 Porto mücadelesinde ve 1 Dinamo Kiev maçında forma giyen Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'nin başında Shakhtar Donetsk mücadelesinde boy göstererek ilki yaşadı.

TARİHTE İLK KEZ 2 TÜRK TEKNİK ADAM KARŞI KARŞIYA

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi, 2 Türk teknik adamın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşı karşıya geldiği mücadele olarak tarihe geçti.

Atletico Madrid'de ve A Milli Futbol Takımı'nda birlikte oynayan Arda Turan ile Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Marco Asensio ve Nathan Ake, zorlu müsabakada forma giyemedi.

TRİBÜNLER SARI-LACİVERT

Fenerbahçeli taraftarlar, Stamford Bridge'de takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran binlerce sarı-lacivertli taraftar, İngiltere'de Kadıköy atmosferi oluşturdu. Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanında tribün üstünlüğüyle ev sahibi gibi sahaya çıktı.

İŞTE MAÇIN GOLÜ: