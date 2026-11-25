Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü maçında Liverpool'u Kadıköy'de hezimete uğratan Fenerbahçe, beşinci hafta mücadelesinde bugün Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e konuk oluyor. Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle bu mücadele İngiliz ekibi Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de TSİ 23.00'te oynanacak. Sarı-lacivertli temsilcimizde tek hedef; bugün sahadan galibiyetle ayrılarak ilk 24 iddiasını sürdürmek.

KALİTENİZİ GÖSTERİN

Bu mücadele teknik direktör Emre Belözoğlu için de ayrı bir öneme sahip... 46 yaşındaki çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkacak. Kocaeli deplasmanında alınan beraberlik sonrasında taraftarlarını üzen Fenerbahçe, bugün alacağı galibiyetle barış sağlamak ve geleceğe de umutla bakmak istiyor. Emre Belözoğlu'nun son taktik idmanda; "Biz daha iyi takımız. Sahaya çıkın ve kalitenizi gösterin" dediği öğrenildi.

SAHNE VEDAT'IN

Son haftalarda yedek kulübesine hapsolan Vedat Muriç, Shakhtar Donetsk maçıyla birlikte formasına kavuşuyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, beklentilerin altında kalan Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu bugün kızağa çekecek ve Vedat Muriç'i ilk 11'de oynatacak.

FENERBAHÇE 5 SHAKHTAR 4 PUANDA

Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 4 maçta; 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı ve 5 puanı hanesine yazdırdı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise lig aşamasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 4 puan toplayabildi.

İKİ EKSİK VAR

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'e konuk olacağı maçta 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Marco Asensio ve Nathan Ake bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu iki oyuncunun yanı sıra; Avrupa listesine yazılmayan Mert Hakan Yandaş ile Jayden Oosterwolde de kadroda yok.

10 YIL SONRA BİR İLK

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç maça da farklı teknik direktörle çıkacak. Slavia Prag karşısında kulübede İsmail Kartal vardı. Liverpool maçında ise Dirk Kuyt takımın başındaydı. Bugün de Emre Belözoğlu maça çıkacak. Daha önce Dinamo Zagreb 2016'da aynı senaryoyu yaşamıştı.

DEVLER LİGİ'NDE 45. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda bugün 45. müsabakasını oynayacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 44 karşılaşmada 12 galibiyet elde ederken 8 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, rakip filelere 48 gol atarken kalesinde 81 gole engel olamadı.

GÖZLER BUGÜN YİNE GREENWOOD'DA

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, son 3 maçta 4 kez gol sevinci yaşarken, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 2 maçta da fileleri havalandırdı. Süper Lig'de 7 golü bulunan Greenwood, tüm kulvarlarda kaydettiği 11 golle takımının en golcü oyuncusu olarak ön plana çıkıyor.

YENİLGİSİ YOK

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Türk takımlarıyla bugüne dek 10 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda yenilgi yaşamadı. Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Beşiktaş ile toplamda 10 maçta karşı karşıya gelen Ukrayna ekibi, bu müsabakalarda 9 galibiyet elde ederken 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

13'ÜNCÜ KEZ RAKİP

Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Fenerbahçe, Ukrayna ekiplerine 13. kez rakip olacak. Geride kalan 12 maçta; sarı-lacivertliler, 3 galibiyet elde ederken 5 müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 4 maçta ise rakiplerine kaybetti. Kanarya bu 12 maçın 8'ini Dinamo Kiev'le oynadı.

311'İNCİ RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 311. maçında boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 310 müsabakada 123 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 423 kez havalandırdı, kendi kalesinde 437 gol gördü.

İŞTE SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Karavaev, Bondar, Matvienko, Henrique, Gomes, Kryskiv, Salisson, Isaque, Newerton, Meirelles

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, İsmail, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Vedat