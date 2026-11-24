Bugün basketbolda iki temsilcimiz ülkemizi gururlandırmak istiyor. EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün iki önemli karşılaşmaya çıkacak.

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Euro- League'in 14. haftasında bugün İspanyol ekibi Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Palau Blaugrana'daki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler geride kalan 13 maçta 8 galibiyet ve 5 yenilgi aldı.

PLAY-OFF AŞKINA

Zirve mücadelesi veren temsilcimiz 5. sırada yer alıyor. Beşiktaş Fuzul ise bugün sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşılaşacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Bu sezon EuroLeague'de oynadığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, averajla 14. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, play-off potasına yaklaşabilmek için kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.