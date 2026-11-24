Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor'a konuk olan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu karşılaşmayı unuttu. Odağını yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Shakhtar Donetsk maçına veren, sarı-lacivertlilerde tek hedef; rakibini deplasmanda yenerek Devler Ligi'nde ilk 24 iddiasını sürdürmek. Tüm takım da bu mücadeleye konsantre oldu.

TEK ÇAREMİZ KAZANMAK

Teknik direktör Emre Belözoğlu da bu karşılaşmada alınacak bir galibiyetle taraftarlarla aradaki buzları eritmeyi hedefliyor.

Keza Fenerbahçeli futbolseverler, Kocaelispor maçında alınan skordan sonra büyük üzüntü yaşadı ve hem teknik heyeti hem futbolcuları hem de yönetimi topa tuttu. Belözoğlu, takımla yaptığı toplantıda Shakhtar maçının önemini bir kez daha yineledi ve "Tek çaremiz var o da kazanmak" ifadelerini kullandı.

RAKİBİMİZ BİZDEN İYİ

SHAKHTAR Donetsk teknik direktörü Arda Turan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada;

Fenerbahçe'nin karşılaşmada favori olduğunu söylemiş ve "Biz Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım değiliz. Fenerbahçe'de Dünya Kupası kazanmış isimler var ve maçın doğal favorisi Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.

FAVORİ FENERBAHÇE

Risk merkezi, Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçının iddaa oranlarını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda olmasına rağmen 2.27'lik oranla favori... Ev sahibi Shakhtar'a verilen oran ise 2.34...

Beraberliğe açılan oran da 3.11...

DÜDÜK OLIVER'DA

UEFA; Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe'nin Shakhtar'la oynayacağı maçı Michael Oliver'ın yöneteceğini açıkladı. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak. Maç Chelsea'nin sahası Stamford Bridge'de oynanacak. UEFA, İngiltere'de oynanacak olan maça bir anlamda İngiliz hakem atadı.