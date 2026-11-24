Geçen sezonun devre arasında Al-İttihad'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen N'Golo Kante, Emre Belözoğlu geldikten sonra bir ilki yaşadı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 06:50
Geçen sezonun devre arasında Al-İttihad'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen N'Golo Kante, Emre Belözoğlu geldikten sonra bir ilki yaşadı. Fransız yıldız, sakat ve cezalı olmamasına rağmen ilk defa üst üste iki maçta yedek kaldı. Sarı-lacivertlilerde 37 mücadeleye çıkan Kante, bu zamana kadar sadece Gençlerbirliği karşılaşmasına yedek başlamıştı.