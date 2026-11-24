Fenerbahçe için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ülkede yayın yapan TEAMtalk'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Arsenal'in 22 yaşındaki İspanyol stoperi Cristhian Mosquera'yla ilgileniyor. Ancak haberin detayında; Fenerbahçe'nin bu transferde yalnız olmadığı görülüyor. İngilizler; İtalyan devi İnter'in yanı sıra Benfica, Al-Nassr ve Al-Hilal'in de Mosquera'yı gündemine aldığını yazdı.

ARTETA SICAK BAKMIYOR

CAUGHTOFFSİDE ise; Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın Mosquera'ya büyük değer verdiğini ve oluşan ilgiye rağmen onu kadroda tutmak istediğini vurguladı. Piyasa değeri 40 milyon euro olan Kolombiya asıllı İspanyol stoper, geçen sezonun yaz transfer döneminde Valencia'dan 15 milyon euroya transfer edildi. Bu sezon ise tüm kulvarlarda sadece 5 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki İspanyol savunmacı, 377 dakika sahada kalabildi.