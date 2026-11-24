Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi basın toplantısında N'Golo Kante dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE KANTE'NİN O SÖZLERİ:

"Fenerbahçe her zaman kazanmak isteyen bir kulüp. DNA'sında bu yatıyor....

Londra'da bu kadar taraftar olacağını açıkçası bilmiyordum. Ancak büyük bir güç olacak bizim için.. Chelsea ve Stamford Bridge, benim için çok özel ancak şimdi maça odaklanmış durumdayız.

Burada olmak özel bir duygu ama bu şu an ikinci sırada... Şu an kazanmak ve tur atlamak önemli. Maçtan sonra yeni bir anı olacağını umuyorum."