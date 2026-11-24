UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini almak isteyen Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesi öncesinde maçın tarihi ve yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü (yarın) Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

EMRE BELÖZOĞLU İLE ARDA TURAN RAKİP OLUYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Milli takımda uzun yıllar birlikte forma giyen iki ismin teknik direktör olarak vereceği mücadele, karşılaşmanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA İKİNCİ GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, puanını 5'e yükseltti. Shakhtar Donetsk karşısında da kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe, üst tur yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Ukrayna temsilcisi ise ilk dört karşılaşmada 4 puan topladı.

FENERBAHÇE'NİN KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

25 Kasım 2026 – 23.00 | Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe

9 Aralık 2026 – 23.00 | LASK-Fenerbahçe

20 Ocak 2027 – 20.45 | Fenerbahçe-Villarreal

27 Ocak 2027 – 23.00 | Atletico Madrid-Fenerbahçe