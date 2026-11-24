UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu: Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Fenerbahçe'de teknik direktör olarak maça çıkmak nasip oldu, kendimi şanslı hissediyorum. Allah'a şükürler olsun. Üstümüzde sorumluluk var, beklentiler yüksek. Karşımızda son 4-5 hocasıyla aynı oyunu oynamaya çalışan bir takım var. Şimdi ise karşıda kardeşim gibi gördüğüm biri var. Biz de iyi hazırlandık. Elimizde güçlü ve kaliteli oyunlar var. Bunu takım oyununa çevirmeyi Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiler. Burada hedef ilk 24'e kalmak, inşallah bunu başaracağız.

Camianın beklentisi yüksek. Oyunculara karşı bazen kırgınlık ve kızgınlık olabiliyor. Oyuncuların güvene ihtiyacı var. Camianın desteğini güçlü bir şekilde hissetmeleri gerekiyor. Herkes onlara Fenerbahçe'nin her maçı kazanması gerektiğini söylüyor. Ben de onları her maça hazırlama sorumluluğu hissediyorum. Arabanın hızlanması için sadece benzine ihtiyaç yok. İyi bir şoföre ihtiyaç var, birçok parçaya ihtiyaç var. Fenerbahçe'nin güçlenmesi için birçok parçanın beraber hareket etmesi lazım. Geldiğimizden beri onlara güvendiğimizi hissettirmeye çalışıyoruz. Kısa süre içerisinde skorların da yardımıyla doğru oyunu oynamaya çalışacağız.