Belçikalı golcü için flaş iddia! İşte Lukaku'nun yeni takımı
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız golcü için Belçika basınından flaş bir iddia öne sürüldü. İşte Romelu Lukaku hakkındaki o iddianın detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 10:03 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2026 10:20
Bu karşılaşmayla birlikte, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik direktör ilk defa karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta Fenerbahçe 5 puan topladı.
Devler Ligi'nde oynadığı maçlarda Roma ve Slavia Prag ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Aston Villa'ya mağlup oldu.
Son maçta ise İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de ise oynadığı son maçta Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 11'e çıkan sarı-lacivertliler, Shakhtar maçını kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
Bir yandan saha içindeki mücadele devam ederken, bir yandan saha dışında da hareketlilik devam ediyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Belçikalı santrfor Romelu Lukaku için Belçika basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
Belçika basınından La Capitale'in haberine göre; Romelu Lukaku, Fenerbahçe'deki sözleşmesi bittikten sonra Anderlecht'e dönecek.
Ama Belçikalı golcü için Anderlecht'in ocak ayında böyle bir transfer girişiminde bulunmayacağı, sebebinin de maliyet olduğu vurgulandı.
Anderlecht'in Lukaku'yu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak almak istediğinin altı çizildi.
Romelu Lukaku bu sezon Fenerbahçe ile 17 maça çıktı.
Çıktığı maçlarda 1 gol 3 asistlik performans sergileyen Belçikalı santrfor beklentilerin çok uzağında kaldı.
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