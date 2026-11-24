Fenerbahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde çıktığı ikinci maçında Kocaelispor'la deplasmanda karşılaştı. Ancak sarı-lacivertliler, oyun olarak beklentilerin çok altında kaldı, bu da istatistiklere yansıdı.

Belözoğlu'nun takımı, Kocaeli karşısında 0.58 xG (gol beklentisi) yakaladı. Bu oran Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en kötü ikinci istatistiği oldu. Fenerbahçe, bu alanda en kötü grafiğini 0.28'lik xG ile Galatasaray derbisinde elde etti. Kaybedilen Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe mücadelelerinde bile sarı-lacivertliler, bu oranın çok üzerinde bir gol beklentisiyle oynadı.