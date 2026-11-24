EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun 14. haftasında Barcelona ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geliyor. Avrupa basketbolunun iki önemli temsilcisini buluşturacak mücadelede sarı-lacivertliler, İspanya deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İlk 13 maçında aynı galibiyet sayısına ulaşan iki takımın karşılaşması, lig sıralaması açısından da önem taşıyor. Peki, Barcelona-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, Fenerbahçe Tarfin'de kimler eksik? İşte ayrıntılar...

BARCELONA-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona-Fenerbahçe Tarfin basketbol maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. EuroLeague'in 14. haftasındaki mücadele, İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Palau Blaugrana'da oynanacak.

Ev sahibi Barcelona, taraftarı önünde galibiyet ararken Fenerbahçe Tarfin deplasmanda kazanarak üst sıralardaki konumunu güçlendirmeye çalışacak.

BARCELONA-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması, Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi S Sport Plus dijital platformu üzerinden de takip edebilecek.

Karşılaşmayı internetten izlemek isteyenler S Sport Plus'ın abonelikli yayın hizmetinden yararlanabilecek.

EUROLEAGUE'DE İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Fenerbahçe Tarfin, 2026-2027 EuroLeague sezonunda geride kalan 13 karşılaşmada 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip, 14. hafta öncesinde averajla 5. sırada bulunuyor.

Barcelona da aynı süreçte 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı. İspanyol temsilcisi, haftaya averajla 7. basamakta girerken iki takım arasındaki karşılaşma puan tablosundaki rekabeti doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE TARFİN'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe Tarfin'de sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Nicolo Melli ve Braxton Key, Barcelona karşısında forma giyemeyecek.

İki oyuncunun yokluğunda sarı-lacivertlilerin özellikle uzun rotasyonundaki oyuncu tercihleri önem kazanacak. Maçta görev alacak oyuncuların kesin listesi karşılaşma öncesinde açıklanacak.

BARCELONA İLE FENERBAHÇE TARFİN ARASINDA 41. RANDEVU

Barcelona ve Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague tarihinde 41. kez karşılaşacak. İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 40 maçın 26'sını Barcelona, 14'ünü ise Fenerbahçe kazandı.

Buna karşılık sarı-lacivertliler, 2025-2026 sezonunda İspanyol temsilcisiyle oynadığı iki mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, söz konusu maçları 72-71 ve 82-78'lik skorlarla kazanmayı başardı.