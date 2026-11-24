Takvim'in haberine göre; Uzun süren şampiyonluk hasretini sonlandıramayan ve bu sezon da henüz 12. haftada lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler devre arasında kadrosundan önemli yıldızlarla vedalaşma kararı aldı.