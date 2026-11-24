Aziz Yıldırım biletlerini kesti! Fenerbahçe'de o yıldızlar devre arasında yolcu
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Alınan bu puan kaybının ardından sarı-lacivertli yönetim harekete geçti. Kanarya'da o isimlerle devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 06:50
Yönetim buradan önemli bir bonservis geliri elde etmek istiyor.
Ayrıca yüksek maaş alan oyunculardan N'Golo Kante'nin sözleşmesinden çıkmaya çalışacak.
Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun durumu ise yeni transfere bağlı.
Fenerbahçe, 9 numara transferi yaparsa Lukaku ile de yollar ayrılacak.
Yönetim, performansından memnun olmadığı Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'ye ise teklif gelmesi durumunda kolaylık sağlayacak.
Fenerbahçe Yönetimi, bu hamlelerle hem formsuz oyuncularından kurtulmayı hem de ekonomik olarak rahatlamayı hedefliyor.
Kanarya'da bu anlamda yakın zamanda flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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