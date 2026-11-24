UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'a konuk olan Aston Villa'nın bu sezon Türk takımlarına karşı gösterdiği performans merak konusu oldu. Devler Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe'yi Villa Park'ta ağırlayan İngiliz temsilcisi, sahadan tarihi bir galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitmişti? Karşılaşmada golleri kim attı? İşte ayrıntılar...

ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmuştu.

Villa Park'ta oynanan mücadelede ilk yarıyı 3-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda kalesinde üç gol daha görerek sahadan farklı yenilgiyle ayrılmıştı.

ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren gollerin dağılımı şöyle:

12. dakika: Johan Manzambi

31. dakika: Nicolas Jackson

39. dakika: Nicolas Jackson

68. dakika: Ross Barkley (Penaltı)

72. dakika: Ross Barkley

90. dakika: Tammy Abraham

ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇINDA NELER YAŞANDI?

Karşılaşmanın başında Manzambi ile skor üstünlüğünü ele geçiren Aston Villa, Nicolas Jackson'ın ilk yarıda kaydettiği iki golle soyunma odasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıda Ross Barkley'nin biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle fark beşe yükseldi. Son sözü ise Tammy Abraham söyledi ve karşılaşma 6-0 sona erdi.

ASTON VİLLA İLE FENERBAHÇE ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

İki takım Avrupa kupalarında bugüne kadar dört kez karşı karşıya geldi. Aston Villa, bu karşılaşmaların tamamını kazanırken Fenerbahçe rakibine karşı gol sevinci yaşayamadı.

14 Eylül 1977: Aston Villa 4-0 Fenerbahçe

28 Eylül 1977: Fenerbahçe 0-2 Aston Villa

22 Ocak 2026: Fenerbahçe 0-1 Aston Villa

14 Ekim 2026: Aston Villa 6-0 Fenerbahçe

İngiliz temsilcisi, dört karşılaşmada toplam 13 gol kaydetti.

ASTON VİLLA AVRUPA TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİNİ ALDI

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Fenerbahçe karşısında elde ettiği 6-0'lık sonuçla kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine imza attı.

İngiliz ekibi, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Türk takımlarına karşı üst üste üç maç kazanmış oldu. Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki Türk rakibi ise Galatasaray oldu.