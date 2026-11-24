UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Stamford Bridge'te temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Arda Turan'ın açıklamalarından tüm öne çıkanlar...

"Bizim için önemli bir maç geliyor ve doğru ilerliyoruz. Sistemin bazı şeylerinin doğru oturduğunu düşünüyorum, bazen sıkıntılar çekiyoruz. Karşımızda çok iyi bir hoca ve çok iyi bir takım var. Tarihiyle birlikte gücünü almış bir takım. Fenerbahçe'ye karşı doğru oynamalıyız. Umarım bizim için iyi bir maç olur.

Futbol artık bütün planları sahada uygulama planına dönüştü. Sadece geride verip önde kalamazsınız. 90 dakika boyunca her şeye hazır olmamız lazım. O an ne gerektiriyorsa onu oynayacağız.

Kendi sahamızdayız. Agresifliğimizi ve gençliğimizi göstermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış oyunculara karşı oynayacağız. Bu bizim için kolay olmayacak."

Emre Belözoğlu ile aranızda maçı konuştunuz mu?"

Arda Turan: "Basın toplantısına gelmeden önce maçla ilgili konuştuk. Şunu konuşuyoruz; maçın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Futbol tarihinde birlikte çok ilki başardık. Bu anların kıymetini yaşamak istiyoruz. Yaptığımız şeyleri insanlara göstermek, abi dediğim, kardeşim dediğim bir insana karşı oynamak... Bunun keyfini çıkarmak istiyoruz.

2026 yılında nasıl oluyor da iki Türk teknik direktör Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor? Bunu bir düşünmeliyiz. Sonuç ne olursa olsun, olaylar ve sonuçlar geride kaldığında bu maçı iyi hatırlamaya çalışacağım.

Yarın mutlaka kazanmak istiyoruz. Ancak yarın kötü bir sonuç alsak bile oyuncularımla birlikte dünyadaki her takıma karşı oynayabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim amacımız, savaş bittiğinde Avrupa kupalarında en üst seviyede mücadele edebilecek bir Shakhtar Donetsk bırakmak. Kazanırsak bizim için büyük bir mutluluk olur ama kaybedersek hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde 3 maç daha var ve üçünü de kazanabiliriz."