Sarı-lacivertlilerin sağ beki Semedo, Kocaelispor maçında yaptırdığı penaltı ile bardağı iyice taşırdı. Devre arasında adı gönderilecekler arasında yer alan Portekizli futbolcunun bu hareketinin ardından formasını da kaybetmesine kesin gözle bakılıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sağ bekte artık Mert Müldür'e şans vermesi bekleniyor.