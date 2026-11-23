Süper Lig'de Fenerbahçe istediği sonuçları alamıyor... Önceki gün öne geçtiği mücadelede Kocaelispor'dan 1 puanı uzatma dakikalarında Greenwood'un golüyle kapan Kanarya'da moraller bozuk. Ancak teknik direktör Emre Belözoğlu hırslı kişiliğini önce takıma sonra da camiaya nüfuz ettirmek istiyor. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Kocaelispor mücadelesi sonrasında da buna değindi. Fenerbahçe'nin kasım ayında lige havlu atması gibi bir durumu kabul etmeyeceğini belirten hırslı teknik adam oyuncularından da bir an önce kafalarını kaldırmalarını istedi.

'ÇOK KIRILGANIZ'

Emre Belözoğlu şunları söyledi: "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. İyi veya kötü günleri olabilir. İhtiyacımız olan gücü ve tutkuyu yeniden hissetmek. Kafamızı kaldırıp çalışacağız. Daha ligin başındayız. İç motivasyonumuzu yükseltmemiz gerekiyor. Dışarıya değil kendi içimize bakıyoruz. Oyuncularım da camia da çok kırılgan durumda. Maç içinde veya dışında en ufak bir olumsuzluk herkesi kötü etkiliyor. Fenerbahçe futbolcusu kırılma anlarından olumsuz etkilenmez. Bir an önce bunu düzelteceğiz."