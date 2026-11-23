Fenerbahçe'nin Kocaelispor ile berabere kaldığı gecede kaleci Ederson'un tercihi şaşırttı. Bu sezona iyi bir başlangıç yapan 33 yaşındaki eldiven 76. dakikada Kocaelispor'un kazandığı frikikte ilginç bir baraj yaptırdı. Çok yakın mesafeden kazanılan frikikte 4 kişilik bir baraj kurdurdu. Topun barajın üzerinden geçip kaleye inmeyeceğini düşünen Mason Greenwood ve İsmail Yüksek 2'şer defa "Barajın arkasına yatalım mı" diye Ederson'a sordular. Brezilyalı kaleci, iki takım arkadaşının da talebini geri çevirdi. Kocaelisporlu Magica da zıplayan barajın altından yaptığı düzgün vuruşla Ederson'u avladı. Deneyimli kalecinin barajın arkasına neden bir takım arkadaşının yatmasını istemediği sosyal medyada da çok konuşuldu. Ederson, Körfez karşısında kalesine gelen 6 isabetli şutun 4'ünde başarılı oldu.