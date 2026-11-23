Fenerbahçe'nin büyük umutlarla renklerine bağladığı Romelu Lukaku beklentilerin çok uzağında kaldı. Bir dönem sakatlık da geçiren Belçikalı forvet, sarı-lacivertli formayı 17 defa taşıdı. Sadece Alanyaspor ağlarını havalandırabildi. Takımın stoperi Milan Skriniar; 2. golünü kaydederken deneyimli forvetin suskunluğu taraftarı üzüyor.