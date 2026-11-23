Sarı-lacivertlilerde kötü gidişat üzerine takım kaptanları arkadaşlarıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Milan Skriniar ve İrfan Can Kahveci "Böyle gitmez. Çok önemli yatırım yapıldı. Bizden beklenilen çok daha fazlası. Bunu yapacak potansiyelimiz de var. Herkes birbiri için mücadele etsin. Daha fazla puan kaybedecek lüksümüz yok. Artık seri yakalamalıyız" dediler.