Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de gol yediği son 6 deplasman maçından da 3 puan çıkaramadı. Kanarya, Galatasaray'a 2-1 ve 3-0, Gençlerbirliği'ne 2-1, Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybetti. Kocaelispor ve Antalyaspor ile de 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu önceliği savunma güvenliğine verdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 06:50
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de gol yediği son 6 deplasman maçından da 3 puan çıkaramadı. Kanarya, Galatasaray'a 2-1 ve 3-0, Gençlerbirliği'ne 2-1, Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybetti. Kocaelispor ve Antalyaspor ile de 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu önceliği savunma güvenliğine verdi.