Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular günü yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas ve bireysel çalışmalar yaptı.