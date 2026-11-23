Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! Emre Belözoğlu üstünü çizdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Milli ara sonrası çıktığı ilk maçta Kocaelispor karşısında 1 puanı uzatma dakikalarında kurtana Fenerbahçe, ocak ayında radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Birçok oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yıldız ismin üstünü çizdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 10:18
Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Shakhtar Donetsk maçını kazanarak yeniden moral bulmak isteyen sarı-lacivertlilerde ocak ayı için çalışmalar başladı.
Yönetim, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bazı isimlerle de yollar ayrılacak.
Ocak ayında takımda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertlilerde yıldız ismi biletin kesildi.
SEMEDO KREDİSİNİ TÜKETTİ
Sarı-lacivertlilerin sağ beki Semedo, Kocaelispor maçında yaptırdığı penaltı ile bardağı iyice taşırdı.
Devre arasında adı gönderilecekler arasında yer alan Portekizli futbolcunun bu hareketinin ardından formasını da kaybetmesine kesin gözle bakılıyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sağ bekte artık Mert Müldür'e şans vermesi bekleniyor.
Nelson Semedo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıktı.
Portekizli sağ bek, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Semedo'nun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.