Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Shakhtar Donetsk maçını kazanarak yeniden moral bulmak isteyen sarı-lacivertlilerde ocak ayı için çalışmalar başladı.

Yönetim, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.