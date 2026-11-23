Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında 25 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Shakhtar ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, 24 Kasım Salı günü İngiltere'ye uçacak.

Fenerbahçe son çalışmasını maçın oynanacağı Stamford Bridge Stadyumu'nda yapacak. Saat 21.30'da başlayacak çalışmanın ilk bölümü de basına açık gerçekleştirilecek.