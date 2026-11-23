Fenerbahçe'de Kante kararı! Emre Belözoğlu'nun ilk 2 maçında yedek kalmıştı
Fenerbahçe'de Kocaelispor beraberliği sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Emre Belözoğlu, takımın başında çıktığı ilk 2 maçta yedek bıraktığı N'Golo Kante hakkında flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2026 11:12
Bu karşılaşmayla birlikte Kocaeli'de 2 puan bırakan Fenerbahçe, zirvenin 11 puan gerisine düştü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, N'Golo Kante'yi kulübede bekleterek orta sahada Guendouzi ile İsmail Yüksek'i kullanıyordu.
Ancak bu ikili oyun kurmada çok eksik kaldı.
Belözoğlu, Shakhtar maçıyla beraber Fransız yıldızını 11'de kullanmayı planlıyor.
N'Golo Kante bu sezon Fenerbahçe formasını 19 maçta giydi.
35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'ye gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Fransız yıldızın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Transfermarkt verilerine göre N'Golo Kante'nin güncel piyasa değeri 4 milyon euro.
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