Fenerbahçe'de Greenwood'a dev talip! Yer yerinden oynayacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'da transfer ettiği ve gösterdiği performansla taraftarın takdirini kazanan Mason Greenwood ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, adı Manchester United ve Atletico Madrid ile de anılan yıldız futbolcuya talip olan dev takımı duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 11:06
Sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan yıldız futbolcu, son olarak Süper Lig'in 12. haftasında 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Kocaelispor maçının uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puanı getirmişti.
Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili transfer iddiaları da artmaya başladı.
Manchester United'da takımın başına getirilen Maurizio Pochettino'nun İngiliz futbolcuyu takımda görmek istediği iddia edilmişti.
ManU'nun yanı sıra Atletico Madrid'in de Greenwood'u transfer listesine aldığı öne sürülmüştü.
Avrupa devlerinin gündemine giren yıldız futbolcuyla ilgili son iddia Fransa'dan geldi.
PSG İSTİYOR
433foot'ta yer alan habere göre; PSG, Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood'u transfer gündemine aldı.
İngiliz yıldızın, PSG'nin ocak ayı transfer dönemi için oluşturduğu aday listesinde bulunduğu belirtildi.
Fransız ekibinin, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından hücum hattına takviye yapmayı planladığı aktarıldı.
AYRILMAK İSTİYOR
Habere göre Fenerbahçe'de bu sezon 21 karşılaşmada 11 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Greenwood, Türkiye'den ayrılmak istiyor.
İngiliz futbolcunun kulüp yönetimiyle sorunlar yaşadığı ve takımın ligdeki durumundan memnun olmadığı iddia edildi.
Mason Greenwood, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta süre aldı.
Yıldız futbolcu, 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Greenwood'un sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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