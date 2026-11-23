Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından sezon şampiyonluk parolasıyla giriş yapan ancak istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekmişti.

Nathan Ake ve Romelu Lukaku gibi dünyaca ünlü isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinde biriyse Mason Greenwood oldu.