Sarı-lacivertliler şampiyonluk parolasıyla girdikleri sezonda hiç beklemedikleri sonuçlar almaya devam ediyor. 12. hafta itibarıyla lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Kanarya'da takımın genel durumu gibi bireysel performanslar da kötü. Ayakta kalan birkaç isimden biri yeni transferlerden Mason Greenwood oldu. İngiliz yıldız son olarak 90+3'te Kocaelispor ağlarını havalandırarak sezonun 5. yenilgisini engelledi. Takımına 1 puanı getirdi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon tüm kulvarlarda 11. golünü kaydetti. 4 de asisti bulunuyor. 15 gole etki eden sarı- lacivertli futbolcu bireysel olarak başarılı bir sezon geçirse de kulübün Süper Lig'de henüz kasım ayı içinde iddiasının azalması şampiyonluk isteyen Greenwood'u mutsuz ediyor. Başarılı futbolcu "Bir an önce toparlanmalıyız. Bu futbol ve skorlar bize yakışmıyor" dedi.